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    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı

    Oynadığı “Küçük Osman” karakteri ile takdir toplayan Emir Berke Zincidi, şimdilerde 2 yeni proje ile ekrana dönmenin planını yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:51
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    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı

    Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”nin küçük Osman’ı, Emir Berke Zincidi büyüdü.

    Zincidi, 16 yaşına bastı.

    Lise 10’uncu sınıfa giden Emir Berke, şimdilerde sosyal medyayı adeta sallıyor.

    SON HALİNE BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

    “Küçük Osman” hali ile tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Emir Berke’nin değişimini gören inanamıyor.

    Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Emir Berke’ye binlerce beğeni yağdı.

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #1

    EKRANA DÖNÜYOR

    Bu arada Emir Berke Zincidi, biri dijital diğeri ulusal kanalda olmak üzere iki proje için görüşmelere başladığını söyledi.

    Oyuncunun menajerliğini üstlenen babası Berkant Zincidi, oğlunun tekrar ekrana dönmesi için büyümesini beklediklerini belirtti:

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #2

    “LİSELİ GENCİ CANLANDIRACAK”

    “Emir, genç bir delikanlı oldu. 1 yıldır spor yapıyor. Bir kolej işiyle ekrana dönmeyi planlıyor. Liseli bir genci canlandıracak.”

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #3

    5 YAŞINDAYDI

    Emir Berke Zincidi, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde rol aldığında 5 yaşındaydı.

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #4

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #5

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #6

    Emir Berke Zincidi’nin son halini gören inanamadı #7


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