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    Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş'tan şiddet itirafı

    Emir Sarıgül hakkında eski eşi Fatoş Altınbaş'tan olay bir iddia geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 13:26
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    Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş'tan şiddet itirafı

    Emir Sarıgül'in eski eşi Fatoş Altınbaş, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

    Paylaşım sonrası Buket Aydın ile ilişkisiyle bir süre gündem olan Emir Sarıgül'ün, eski eşine psikolojik şiddet uyguladığı gündeme geldi.

    Emir Sarıgül'in eski eşi Fatoş Altınbaş, "Eski eşimin şiddetine maruz kalmış ve halen kalan bir kadın olarak bunu yaşayan tüm kadınların yanındayım.

    "MÜCADELEYE DEVAM"

    Defalarca uzaklaştırma kararı aldırarak, baskılara boyun eğmeden mücadelemi adli makamlarda vermeye devam edeceğim. Sadece fiziksel değil psikolojik şiddet de eşit derecede cezalandırılmalı." dedi.

    Emir Sarıgül ün eski eşi Fatoş Altınbaş tan şiddet itirafı #1

    Emir Sarıgül ün eski eşi Fatoş Altınbaş tan şiddet itirafı #2

    Emir Sarıgül ün eski eşi Fatoş Altınbaş tan şiddet itirafı #3

    ,Emir Sarıgül ün eski eşi Fatoş Altınbaş tan şiddet itirafı #4

    Emir Sarıgül ün eski eşi Fatoş Altınbaş tan şiddet itirafı #5


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