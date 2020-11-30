Emma Roberts: Hamile kalmak isteyenler plan yapmasın

Bebek bekleyen güzel oyuncu Emma Roberts, hamileliğiyle ilgili konuştu.

Holidate" filmiyle gündemde olan Emma Roberts, bir dergiye samimi itiraflarda bulundu.

"DOKTORLAR UYARDI"

İlk bebeğine hamile olan 29 yaşındaki oyuncu, kadınsal rahatsızlıkları olduğu için doktorlardan daha önce yumurtalıklarının dondurulmasına dair tavsiye aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu söyledi.

"PLANSIZ OLDU"

Roberts, “Bu konuda yalnız değildim, çevremdeki hemcinslerimin de kadınsal rahatsızlıkları buluyordu. Tüm bunları kafaya takmamayı başardığım anda da hamile kaldığımı öğrendim. Gebelik, yapabileceğiniz en iyi planın plan yapmamak olduğunu fark etmemi sağladı” dedi.