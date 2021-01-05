- Haberler
- Magazin Haberleri
- Emma Stone, anne oluyor
Emma Stone, anne oluyor
32 yaşındaki Hollywood yıldızı Emma Stone, ilk çocuğuna hamile.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 16:01
- Güncelleme : 05.01.2021 - 16:24
Hollywood'un ünlü annelerine bir yenisi daha eklendi.
Komedyen Dave McCary ile evli olan oyuncu Emma Stone'un bebek beklediği öğrenildi.
Çift, evliliklerini bir süre saklayarak yaklaşık 1 yıl sonra duyurmuştu. Stone, hamilelik haberini de evliliği gibi saklı tutmayı tercih etti.
KARNI BURNUNDA GÖRÜNTÜLENDİ
Oscar ödüllü oyuncunun hamile olduğu söylentileri sosyal medyada yer alırken, Stone büyüyen karnıyla Los Angeles’ta objektiflere yakalandı.
Doğuma gün sayan güzel anne Stone, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.