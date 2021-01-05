Emma Stone, anne oluyor

32 yaşındaki Hollywood yıldızı Emma Stone, ilk çocuğuna hamile.

Hollywood'un ünlü annelerine bir yenisi daha eklendi.

Komedyen Dave McCary ile evli olan oyuncu Emma Stone'un bebek beklediği öğrenildi.

Çift, evliliklerini bir süre saklayarak yaklaşık 1 yıl sonra duyurmuştu. Stone, hamilelik haberini de evliliği gibi saklı tutmayı tercih etti.

KARNI BURNUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Oscar ödüllü oyuncunun hamile olduğu söylentileri sosyal medyada yer alırken, Stone büyüyen karnıyla Los Angeles’ta objektiflere yakalandı.

Doğuma gün sayan güzel anne Stone, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.