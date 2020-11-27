- Haberler
- Magazin Haberleri
- Emma Stone'un Oscar elbisesi açık artırmaya çıkacak
Emma Stone'un Oscar elbisesi açık artırmaya çıkacak
Sotheby's müzayede evinde Beyrut için düzenlenecek açık artırmada, elbisenin 30 bin dolardan alıcı bulması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 09:47
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 200'den fazla kişi hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı patlamanın mağdurları için açık artırma düzenlenecek.
Oyuncu Emma Stone'un 2015 Oscar Ödül Töreni'nde giydiği ve Lübnanlı tasarımcı Elie Saab tarafından tasarlanan elbise, Sotheby's müzayede evinde satışa sunulacak.
30 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKARILACAK
Aralık ayı başında internet üzerinden gerçekleştirilecek "Beyrut'a Sevgilerle" adlı müzayedede, Stone'un elbisesinin 30 bin dolardan (yaklaşık 240 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama, bölgede 15 milyar dolardan fazla zarara yol açtı.