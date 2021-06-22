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    Emrah, kripto para piyasasına giriyor

    Emrah, yurt dışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:54
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    Emrah, kripto para piyasasına giriyor

    Emlak zengini olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı.

    KONSER ÜCRETİNİ BITCOIN İSTİYOR

    2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı.

    KENDİ COIN'İ OLACAK

    Gerekli prosedürleri yerine getirmek adına hazırlıklara başlayan Emrah'ın, isim konusunda Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği belirtildi.

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