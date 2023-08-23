Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya da kırıldı Geçtiğimiz haftalarda evlenen şarkıcı Emrah’ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan, düğünüyle ilgili konuştu.

ensonhaber.com

Emrah’ın uzun zamandır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile nikah masasına oturmuştu.

Bursa’da dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Yeşilçam’ın ünlü ismi Nuri Alço yapmıştı.

Evlenirken babası tarafından yalnız bırakılan Tayfun Erdoğan, Bilal Özcan'a konuştu.Tayfun Erdoğan düğününe dair "Nuri abi (Alço) ‘Maddi, manevi neye ihtiyacın olursa yanındayım’ dedi, zaten şahidim oldu. Bir de Tuğba Ekinci tebrik etti, hiç tanışmıyoruz kendisiyle ama beni mutlu etti, onore etti" dedi.

"Babam gelmedi"

Emrah'ın kendisiyle iletişim kurmadığını söyleyen Tayfun Erdoğan, "Babam gelmedi, aramadı. Ailevi konularda babam çok nettir, beni sevdiğini, benimsediğini çok iyi biliyorum, hissediyorum. Onun dışında zaten kimseyle aram yok, uzağım medyadan" açıklamasında bulundu.

Bir dönem Survivor'a katılan Emrah'ın oğlu Acun Ilıcalı'nın aramamasına da şaşırmış. Erdoğan şunları söyledi:

"Acun abiyi çok bekledim"

"Acun abiyi çok bekledim ama gelmedi. Acun abiye düğün davetiyemi yolladım, gelmedi, aramadı. Ben de emeği büyük gelmesini isterdim, Survivor’a beni çağırdığında beklentisi benden büyüktü, sanırım beklentisini karşılayamadım, hayal kırıklığına uğrattım, belki de bu nedenle gelmedi."