Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama

Emrah, Youtube'da çok popüler olduğunu söylediği bir şarkıcıya isyan etti ve sesinin detone ve sirtone olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medya hesabından, herkesi meraklandıran bir paylaşımda bulunan. Ünlü şarkıcı, Youtube'da yüksek sayıda izlenme oranlarına yaklaşan şarkılara ve onları yorumlayan isimlere sert göndermede bulundu.

"DETONELER"

Emrah’ın “detone” diyerek hangi şarkıcıyı hedef aldığı merak konusu oldu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Emrah, dijital mecrada tıklanmalarıyla ünlü olan isimleri şu sözlerle eleştirdi: “Az önce denk geldim, milyonlar tıklanmış bir şarkıya yorumcunun bu kadar detone ve sirtone olmasına rağmen yüksek sayıda izlenmesi olmasına gerçekten çok ama çok şaşırdım. Hayretler içerisindeyim. İnsanların güzel sesler ve şarkılar dinlemesi dileğiyle.”