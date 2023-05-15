Emre Altuğ, babasının cenaze detaylarını paylaştı Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

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Yalı Çapkını dizisiyle şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, 12 Mayıs'ta aldığı babasının acı haberiyle sasıldı.

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Konserleri iptal etti

Emre Altuğ, ardından İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.

10 sene önce

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından babasının cenaze töreniyle ilgili bilgileri paylaştı:

“Babamız Tuncer Altuğ'un cenazesi 15 Mayıs Pazartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir.”