Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisi hakkında konuştu Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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Yıllar önce Emre Altuğ ile boşandıktan sonra aşka uzak duran iki çocuk annesi ünlü model Çağla Şıkel, bir süre önce kalbini Nail Gönenli'ye kaptırdı.

Hatta magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilmişti. Ancak Şıkel, ilişkisinin yolunda olduğunu ama evlilik konusundaki iddiaların ise doğru olmadığı söylemişti.

Bir diğer iddia ise çocuklarının babası Emre Altuğ'un ilişkiye sıcak bakmadığı yönündeydi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Altuğ, bu konuda sessizliğini bozdu.

"Hadsizlik yapmam"

Emre Altuğ, "Tabii ki Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. İkimiz de ciddi anlamda yaşını başını almış, son derce kişilikli oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Ben böyle bir hadsizlik yapmam." ifadelerini kullandı.