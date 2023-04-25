Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor
ensonhaber.com

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel 8 yıllık orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan da aşk haberleri geldi. İddiaya göre ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında aşk yaşanmaya başladı.

Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor

Karı-kocayı oynuyorlar

Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ birbirlerine çok yakıştırıldı.

Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un geçtiğimiz günlerde 54 yaşına basan yakışıklı oyuncu ve aynı zamanda şarkıcının sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirdi.

Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor
Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor
Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor
Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor