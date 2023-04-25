Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk yaşıyor Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ ile partneri Gözde Kansu arasında yakınlaşmalar oldu.

ensonhaber.com Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan da aşk haberleri geldi. İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında aşk yaşanmaya başladı. Karı-kocayı oynuyorlar Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ birbirlerine çok yakıştırıldı. Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un geçtiğimiz günlerde 54 yaşına basan yakışıklı oyuncu ve aynı zamanda şarkıcının sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirdi.