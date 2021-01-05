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    Emre Altuğ trafik kazası yaptı

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 12:13
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    Emre Altuğ trafik kazası yaptı

    Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.

    "YARALANMA YOK"

    Kazayı yara almadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

    "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim."

    Emre Altuğ trafik kazası yaptı #1

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