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    Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi Nazlı Eker

    Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, model Nazlı Eker ile aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 07:59
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    Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi Nazlı Eker

    Çağla Şikel’in eski eşi Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları,“Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” diyerek yalanlamıştı.

    GİZEMLİ SEVGİLİ

    Emre Altuğ’un gizemli sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre magazin programlarında sık sık bahsedilen bu gizemli sevgili Nazlı Eker...

    Modellik yapan, tv dizilerinde rol alan Nazlı Eker, müzik dünyasına adım atmak için de stüdyoya girmiş... Eker'e en büyük desteği ise Emre Altuğ2nun verdiği söyleniyor.

    Emre Altuğ un gizemli sevgilisi Nazlı Eker #1

    Emre Altuğ un gizemli sevgilisi Nazlı Eker #2

    Emre Altuğ un gizemli sevgilisi Nazlı Eker #3

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