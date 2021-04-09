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- Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi
Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'a açtığı tazminat davasını kabul edilmedi.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 08:37
Eski futbolcu Emre Aşık, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Aşık’ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia etmişti. Aşık, 2 TL’lik tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.
GEREKÇESİ SONRA AÇIKLANACAK
Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti.