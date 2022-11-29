Emre Kaya, Asalet'iyle döndü

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, 7 şarkıdan oluşan 'Yüzüme Söyle' albümünü çıkardı.

Seslendirdiği parçaları kendine has yorumuyla söyleyen söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, 7 şarkıdan oluşan 'Yüzüme Söyle' adını verdiğini son albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Klip çekimi 18 saat sürdü

Kaya, albümünde yer alan 'Asalet' adlı şarkısını kliplendirdi. Kaya, 18 saat süren çekimlerde 3 farklı ve özel tasarım kostümle kamera karşısına geçti.

"Nasıl da güzel öpüyor"

Asalet'iyle "Öpüyor öpüyor nasıl da güzel öpüyor" diyen Kaya, uzun zamandır hazırlandığı son albümüyle listelere hızlı bir giriş yapacağa benziyor.