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    Emre Kaya, Asalet'iyle döndü

    Ünlü şarkıcı Emre Kaya, 7 şarkıdan oluşan 'Yüzüme Söyle' albümünü çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:22
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    Emre Kaya, Asalet'iyle döndü

    Seslendirdiği parçaları kendine has yorumuyla söyleyen söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, 7 şarkıdan oluşan 'Yüzüme Söyle' adını verdiğini son albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

    Klip çekimi 18 saat sürdü

    Kaya, albümünde yer alan 'Asalet' adlı şarkısını kliplendirdi. Kaya, 18 saat süren çekimlerde 3 farklı ve özel tasarım kostümle kamera karşısına geçti.

    "Nasıl da güzel öpüyor"

    Asalet'iyle "Öpüyor öpüyor nasıl da güzel öpüyor" diyen Kaya, uzun zamandır hazırlandığı son albümüyle listelere hızlı bir giriş yapacağa benziyor.

    Emre Kaya, Asalet iyle döndü #1

    Emre Kaya, Asalet iyle döndü #2


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