Karantinaya giren ve 10’uncu gününü dolduran Emre Kınay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İlk 3 gün beni zorladı. İyiyim, panik edilecek bir şey yok" dedi.

51 yaşındaki oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı.

Karantinaya giren ve 10. günün dolduran Kınay, video çekerek sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“İLK 3 GÜN BENİ ZORLADI”

Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10’uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok." dedi.

Emre Kınay, koronavirüse yakalandı VİDEO