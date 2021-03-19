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- En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz
En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz
İtibar ve marka değer performans ölçümüne göre yılın kadın marka yüzü Dilan Çiçek Deniz oldu.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 08:50
- Güncelleme : 19.03.2021 - 09:21
Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, önceki akşam düzenlenen dijital törenle açıklandı.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, halk oyuyla ‘Yılın Kadın Marka Yüzü’ seçildi.
SERENAY VE BENSU GERİDE KALDI
Dilan Çiçek Deniz’in seçildiği kadın marka yüzü kategorisinde diğer adaylar Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral’dı.