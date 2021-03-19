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    En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz

    İtibar ve marka değer performans ölçümüne göre yılın kadın marka yüzü Dilan Çiçek Deniz oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:21
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    En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz

    Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, önceki akşam düzenlenen dijital törenle açıklandı.

    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, halk oyuyla ‘Yılın Kadın Marka Yüzü’ seçildi.

    SERENAY VE BENSU GERİDE KALDI

    Dilan Çiçek Deniz’in seçildiği kadın marka yüzü kategorisinde diğer adaylar Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral’dı.

    En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz #1

    En itibarlı kadın Dilan Çiçek Deniz #2

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