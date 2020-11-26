Enes Batur: Arabayı o halde görmek beni üzdü

Etiler’de kaza yapan YouTuber Enes Batur, o gün neler yaşandığını anlattı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde lüks otomobiliyle Etiler’de kaza yaptı. Ağaca çarpan Batur kazadan yara almadan kurtulurken, 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Batur, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Enes Batur’un açıklamalarından satır başları…

"SAĞLIKTA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK"

"Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım, korona atladım ama şunu anladım sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok.

"ÇOK İLGİNÇ"

Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındıra bilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Şükür ki yine aranızdayım, sağlığım yerimde. Böyle bir kazadan hiçbir yara almadan kurtulabilmek çok ilginç neler yaşadığımı şimdi anlatacağım.

Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Sevdiğim veya sevmediğim kimsenin başına gelmesin böyle bir olay. Aramın kötü olduğu insanlar bile güzel mesajlar attılar hepsine teşekkür ederim.

"SPORA GİDİYORDUM"

Olay şöyle oldu. Sabah saat 10.30’da spora gitmek için yola çıktım. 11’de sporda olmam gerekiyordu. Yolumun bitmesine 3 dakika vardı ama talihsiz bir olay oldu.

"SADECE YOLA BAKIYORDUM"

Bir önceki gün alkol vs. hiçbir şey kullanmadım, gözümü yoldan dahi ayırmadım ne telefon ne de başka bir uğraşım yoktu. Tek baktığım yoldu.

Kaza yapılacak bir yol da değildi aslında ama benim çarptığım yerde büyük bir ağaç var. Ağacın kökleri asfaltı delip asfaltın altından yola sıçramıştı. Yoksa ben dümdüz o şeritte ilerliyordum.

"3 SANİYE SÜRDÜ"

Ağaca geldiğim anda arabanın tekerleri bir anda sola doğru çekti. Orada yol bozukluğu varmış. Çarptığım anı hatırlamıyorum. Kaza üç saniye sürüyor ama ben o anı hatırlamıyorum.

Bana 20 – 30 saniye gibi geldi. Araba yana yattığı an aklıma ilk, ‘kaza yaptım ben, acaba ölecek miyim?’ sorusu geldi. Biliyorum çok ilginç geliyor ama beyin o kadar hızlı çalışıyor ki o anda ‘ben ölecek miyim’ diye kendime sordum.

"ÖLMEYECEKSİN"

Araba ters düştüğünde yere içimden bir ses ‘hayır ölmeyeceksin’ dedi. Çok ilginç anlardı. Ölmeyeceğimi hissettim o anda. Kaza sonrası öyle bir şok yaşadım ki anlatamam.

"ARABAYA ÜZÜLDÜM"

'Nasıl kaza yaptım’ oldum. İnsanlar bana ‘iyi misin’ diye soruyorlar ben anlayamadım o anları. Yolun karşısına geçtim oturdum, arabaya baktım tekerlik kopmuş arabada darmadağın olmuş… Araba hiç önemli değil. Para pul bunların önemi olmadığını anlıyorsun. Arabayı o halde görmek beni üzdü ama ‘yaşıyorum ya’ dedim kendime.

"BABAM ARADI"

Sonra arkadaşlarıma konum atıp ‘acil gelin’ dedim. Hepsi geldi. Baba yüreğimidir nedir bilmiyorum ama kazadan hemen sonra babam aradı, kaza yaptığımı bilmiyor ama. ‘Nasılsın oğlum iyi misin’ diye sordu. Ben şok oldum ‘iyim baba’ dedim. Kaza yaptığımı ilk başta söyleyemedim sonra söyledim fotoğrafları attım. Antalya’dan uçağa binip geldi.

"KORKUYORUM"

Kız arkadaşım ve arkadaşlarım geldi. Herkes küçük bir kaza yaptığımı düşünüyordu video izleyince olayın ciddiyetini anladık. Kaza sonrası yalnız kalamıyorum, korkuyorum bunu da birlikte atlatacağız."







