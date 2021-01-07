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- Enes Batur: Daha oturaklı bir araba aldım
Enes Batur: Daha oturaklı bir araba aldım
Enes Batur, geçtiğimiz aylarda yaptığı trafik kazasının kendisinde travma yaratmadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 07:23
Geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen sosyal medya fenomeni Enes Batur, sevgilisi Ecenaz Üçer’le Etiler’de görüntülendi.
"TRAVMA YAŞAMADIM"
Kaza sonrası yeni aldığı milyonluk lüks cipin direksiyonuna geçen sosyal medya fenomeni, travma yaşamadığını söyledi.
"GÜVENİLİR"
Kaza sonrası cip tercih etmesinin sebebini açıklayan Batur, “Daha oturaklı bir araba, güvenilir” dedi.