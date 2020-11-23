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    Enes Batur, kaza yaptı

    Kaza yapan Enes Batur'un otomobili kullanılamaz hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 12:02
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 12:17
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    Enes Batur, kaza yaptı

    Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer ölümden döndü.

    Etiler’de 1 milyon 350 bin liralık arabasıyla ağaca çarpıp takla attı. Kazayı yara almadan atlatan Batur’a alkol muayenesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    PANİK OLDU

    Büyük panik yaşayan Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

    Enes Batur, kaza yaptı #1

    Enes Batur, kaza yaptı #2

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