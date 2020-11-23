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Enes Batur, kaza yaptı
Kaza yapan Enes Batur'un otomobili kullanılamaz hale geldi.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 12:02
- Güncelleme : 23.11.2020 - 12:17
Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer ölümden döndü.
Etiler’de 1 milyon 350 bin liralık arabasıyla ağaca çarpıp takla attı. Kazayı yara almadan atlatan Batur’a alkol muayenesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
PANİK OLDU
Büyük panik yaşayan Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.