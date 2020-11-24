Enes Batur'dan ilk açıklama

Kaza sonrası açıklama yapan Enes Batur, yapılan kötü yorumlara cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, dün lüks otomobiliyle Etiler’e gitmişti. Ünlü YouTuber, saat 11.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca, ardından park halindeki bir araca çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelirken, Batur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batur, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim" diyen Enes Batur, "Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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"AĞAÇ İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi.

"ÖLSEM DE AYNI YORUMU YAPARDI"

Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, şunları söyledi: "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır."





Enes Batur, kaza yaptı ViDEO