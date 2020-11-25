Geçtiğimiz günlerde spor otomobili ile kaza yapan Enes Batur'un iki yıl önce yayınladığı bir video yeniden gündeme geldi. Batur'un söz konusu videoda kaza yapan kişilerle dalga geçtiği görülüyor.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz pazartesi günü trafik kazası geçirdi.

Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

ÖNCE AĞACA SONRA DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLMİŞTİ

Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay sonrası şok geçiren Batur, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası Enes Batur'un iki yıl önce paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza anı- İZLE

ENES BATUR'DAN KAZA YAPAN KİŞİLERE: SEN BİR SALAKSIN, YAVAŞ KULLANIN ŞU ARABALARI

Söz konusu video sırasında Enes Batur, kaza yapan kişiler için “Sen bir salaksın. Ferrari ile gitti, duvara girdi. ‘Hızlı çıkayım’ dedi, öndeki arabaya girdi. Yavaş kullanın şu arabaları. Ne oldu şimdi? 100 bin lira masraf oldu arabada.” gibi ifadeler kullanıyordu.

O dönem hayranları tarafından “Eğlenceli bir içerik” olarak izlenen video, Enes Batur’un da spor otomobili ile kaza yapması sonrası farklı şekilde yorumlanmaya başlandı.

Enes Batur'un 2 yıl önce kaza yapanlarla dalga geçtiği video gündeme geldi ViDEO