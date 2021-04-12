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    Enes Batur'un doğum günü partisine polis baskını

    23. yaş gününü kutlayan ünlü YouTuber Enes Batur'un evini polisin bastığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:04
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    Enes Batur'un doğum günü partisine polis baskını

    Ünlü YouTuber Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

    POLİS BASTI

    Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02.00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

    KURAL DİNLEMİYOR

    Ünlü YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı.

    Enes Batur un doğum günü partisine polis baskını #1

    Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti. Filyasyon ekipleri Batur'un Beykoz’daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı.

    ÖĞRENCİ YURDUNA GÖNDERİLMİŞTİ

    Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı, Sancaktepe'de bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

    Enes Batur un doğum günü partisine polis baskını #2

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