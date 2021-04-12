Enes Batur'un doğum günü partisine polis baskını

23. yaş gününü kutlayan ünlü YouTuber Enes Batur'un evini polisin bastığı öne sürüldü.

Ünlü YouTuber Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

POLİS BASTI

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02.00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

KURAL DİNLEMİYOR

Ünlü YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti. Filyasyon ekipleri Batur'un Beykoz’daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı.

ÖĞRENCİ YURDUNA GÖNDERİLMİŞTİ

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı, Sancaktepe'de bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti.