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- Enes Batur'un kaza anı kamerada
Enes Batur'un kaza anı kamerada
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 20:40
- Güncelleme : 23.11.2020 - 21:05
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı.
Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.
LÜK OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.
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KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Enes Batur'un kaza anının görüntüleri ise ortaya çıktı.
Batur'un kullandığı aracın yolda giderken birden ağaca çarptığı ve takla attıkları görülüyor.
Otomobilin hakimiyetini kaybeden Enes Batur'un, ağaçtan sonra refüje daha sonra da yoldaki araçlara çarparak anca durabildiği öğrenildi.