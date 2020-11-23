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    Enes Batur'un kaza anı kamerada

    Enes Batur'un kaza anı kamerada

    Youtube fenomeni Enes Batur'un Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 20:40
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 21:05
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    Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı.

    Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.

    LÜK OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

    Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza anı- İZLE

    KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Enes Batur'un kaza anının görüntüleri ise ortaya çıktı.

    Batur'un kullandığı aracın yolda giderken birden ağaca çarptığı ve takla attıkları görülüyor.

    Otomobilin hakimiyetini kaybeden Enes Batur'un, ağaçtan sonra refüje daha sonra da yoldaki araçlara çarparak anca durabildiği öğrenildi.

    Enes Batur un kaza anı kamerada #1

    Enes Batur un kaza anı kamerada #2

    Enes Batur un kaza anı kamerada #3

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