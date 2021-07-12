Engin Akyürek: Zıpkına değil, sevgiye gelirler

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, dalış yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyaya yıllardır mesafeli duran oyuncu Engin Akyürek, geçen aylarda inadını kırmış ve Instagram hesabı açmıştı.

Sosyal medyayı alışan ve sık sık fotoğraf yayınlya sevilen oyuncu, yaptığı yeni paylaşımşla yine dikkat çekti.

BALIKLARLA YÜZDÜ

Dalış yaptığı ve bir balıkla olduğu kareleri paylaşan Akyürek gönderisine "Zıpkına değil, sevgiye gelirler" notunu düştü.

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, 'Yolun Açık Olsun' filminin çekimlerine devam ediyor.