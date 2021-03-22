Euro
9.5797
11.52%
Dolar
8.0561
11.69%
Altın
450.9
11.38%
Borsa
1.529
0%
Bitcoin
447.890
4.57%
EXEN Coin
12.15
-11.11%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C

    Engin Akyürek'in ilk paylaşımı

    Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 07:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Engin Akyürek'in ilk paylaşımı

    Şimdilerde 'Sefirin Kızı' adlı dizide başrol onayan Engin Akyürek, sosyal medya kullanmayan nadir ünlülerdendi.

    Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı.  İlk paylaşımını yapan yakışıklı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.

    "BEN GELDİM"

    Engin Akyürek'in ilk Instagram paylaşımını sevimli bir kedi ile yaptı. "Ben geldim" notu ile paylaşımda bulunan Engin Akyürek'e ilk yorum ise oyuncu arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan geldi.

    TOLGA SARITAŞ DUYURDU

    Tolga Sarıtaş yakın dostu Engin Akyürek'in hesap açtığını sosyal medya hesabından paylaşarak da duyurdu.

    Şimdilik yakın arkadaşlarını takip eden Akyürek'in Instagram hesabına bir saatte yaklaşık 53 bin takipçi geldi.

    Engin Akyürek in ilk paylaşımı #1

    Engin Akyürek in ilk paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir