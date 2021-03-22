Engin Akyürek'in ilk paylaşımı

Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı.

Şimdilerde 'Sefirin Kızı' adlı dizide başrol onayan Engin Akyürek, sosyal medya kullanmayan nadir ünlülerdendi.

Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı. İlk paylaşımını yapan yakışıklı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.

"BEN GELDİM"

Engin Akyürek'in ilk Instagram paylaşımını sevimli bir kedi ile yaptı. "Ben geldim" notu ile paylaşımda bulunan Engin Akyürek'e ilk yorum ise oyuncu arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan geldi.

TOLGA SARITAŞ DUYURDU

Tolga Sarıtaş yakın dostu Engin Akyürek'in hesap açtığını sosyal medya hesabından paylaşarak da duyurdu.

Şimdilik yakın arkadaşlarını takip eden Akyürek'in Instagram hesabına bir saatte yaklaşık 53 bin takipçi geldi.