Barbaros Akdeniz Kılıcı dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan hakkındkai bilgiler araştırılıyor. Peki Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kimdir? İşte eşi ve çocukları...

TRT1 ekranlarının tarihi dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda başrol alan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı izleyicilerin merak konusu oldu.

Oruç Reis karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın özel hayatı araştırılıyor. 2014 yılında dünyaevine giren oyuncunun 2 çocuğu bulunuyor.

Seyirciler, Engin Altan Düzyatan evli mi, kiminle evli? Engin Altan Düzyatan'ın eşi kimdir? Neslişah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, Engin Altan Düzyatan evli mi, çocuğu var mı? Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kimdir? İşte merak edilenler...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlendi.

NESLİŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Neslişah Alkoçlar, 2 Aralık 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar(Soydan)'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Aslışah Alkoçlar kız kardeşidir.

İlkokulu Bursa'da başlayan Neslişah, İstanbul Yüzyıl Işıl İlk Okulunda bitirdi. Ortaokul ve liseyi ise İngiltere'de Somerset'te Millfield Koleji'nde okudu. Londra'da devlet üniversitesi olan Westminster Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN MESLEĞİ NEDİR?

Üniversite döneminde Doğan Holding'e ait medya reklam satış ve pazarlama şirketi olan Birmaş'ta staj yaptı. Mezun olunca 2 yıl Birmaş'ta Kanal D Reklam Satış Pazarlama bölümünde çalıştı. Alkoçlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevli ve aktif olarak çalıştı.

Daha sonra kendi biriktirdiği para ile bir organik gıda şirketi kurdu. Organik kuruyemiş ile piyasa girdikten sonra işlerini genişleterek, yumurtadan makarnaya, baklagillerden zeytinyağına 100 çeşit ürünü olan bir şirket haline geldi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU, OLİMPİYATLARA GİTTİ

Babası Ender Alkoçlar da kayakçı olan ve iki yaşında kayağa başlayan Neslişah Alkoçlar, Türkiye şampiyonu milli kayakçıdır. Aynı dönemde snowboard Türkiye şampiyonu da oldu. Türkiye'yi aynı anda olimpiyatlarda 2 dalda (snowboard ve kayak yarışlarında) temsil eden ilk bayan kış sporcusudur. Snowboard ve kayak yarışlarında Türkiye şampiyonlukları ve dünya çocuk kupası liginde 5. lik derecesi vardır.

OTELLER VARİSİ İLE EVLENDİ

Neslişah Alkoçlar ilk evliliğini 2010 yılında, henüz 21 yaşındayken yaptı. Condrad Oteli'nin varisi Batu Aksoy ile evlendi. Ancak daha 1 sene geçmeden, beklenmedik bir şekilde eşi Batu Aksoy'dan boşandı. Mahkeme günü ikilinin güle oynaya, şakalaşarak durumu karşıladıkları görüldü. Neslişah, Batu Aksoy ile 'arkadaş' kalacağını belirtti.

BÜYÜK AŞK: ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİŞAH ALKOÇLAR

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında evlendi. Mutlu evlilikleri olduğu gözlenen çift, medyatik olmaktan kaçınıyor. 2016 yılında Emir Aras Düzyatan adında sağlıklı bir erkek bebekleri oldu. Çift ardından kızları Alara'ya kavuştu.