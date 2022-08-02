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    Engincan, annesi Sibel Can'ın gençliğini paylaştı

    52 yaşına giren Sibel Can'ın gençlik yıllarındaki karesi hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 09:48
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    Engincan, annesi Sibel Can'ın gençliğini paylaştı

    Emir Sarıgül'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, 52 yaşına bastı.

    Doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Can'a çocuklarından sürpriz paylaşım geldi.

    Ünlü şarkıcının büyük oğlu Engincan Ural, annesinin doğum gününü nostaljik kare ile kutladı.

    "Canım annem"

    Engincan yaptığı paylaşımında, annesi Sibel Can ile çocukluk fotoğrafına "İyi ki doğdun canım annem." notunu düştü.

    Sibel Can, gençlik yıllarındaki güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

    Engincan, annesi Sibel Can ın gençliğini paylaştı #1

    Engincan, annesi Sibel Can ın gençliğini paylaştı #2


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