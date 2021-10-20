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    Engincan Ural iki kadınla otele gitti

    Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bir otele 2 kadınla girerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:36
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    Engincan Ural iki kadınla otele gitti

    Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan’da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim’de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken yakalandı.

    BİR OTEL İKİ KADIN

    Otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural, ne yazık ki başarılı olmadı.

    "ÇOK İÇTİK"

    Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, “Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!” şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

    Engincan Ural iki kadınla otele gitti #1Engincan Ural iki kadınla otele gitti #2Engincan Ural iki kadınla otele gitti #3

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