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    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi

    Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Bodrum’da gerçekleşen düğünde, sahneye Sibel Can çıktı.
    • 09.10.2022 - 21:59
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 22:29
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    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi

    Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

    Ural ve Kaya çifti, Muğla'nın Bodrum ilçeside hayatlarını birleştirirken düğüne, sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

    Sibel Can sahneye çıktı

    İkilinin düğünde Sibel Can, nikahın ardından sahneye çıkıp sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi.

    Düğün iki gece sürecek

    Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi edip 'evet' yanıtını aldı.

    Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecekken çifti, bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

    Melisa Ural, abisi Engincan Ural ve Merve Kaya'nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi ViDEO

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi #1

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi #2

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi #3

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi #4

    Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi #5


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