Engür Kalender’e şizofren teşhisi konuldu

Evinden 2 kamyon çöp çıkan şarkıcı Engür Kalender’e şizofren teşhisi konularak hastaneye yatırıldı.

İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan Engür Kalender hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çöp evde yaşayan şarkıcı Engür Kalender'in evine belediye gelmiş, 2 kamyon çöp çıkarmıştı. Ergür Kalender hakkında bir yazı yazan Onur Akay, şarkıcının şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

İşte Kalender’e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyuran Onur Akay’ın o yazısı:

"Kurtlar sofrası"

“Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına başlayan bir genç kız, aynı zamanda ünlü şan hocası Erdem Siyavuşgil’den de dersler alıyor ve Siyavuşgil’in de manevi kızı olmuştu. Müzikle ilgili hayalleri olan bu kız, albüm yapmak ve sahnelere çıkmak istiyordu. Daha sonra İbrahim Tatlıses’in desteği ile bu hayalleri gerçek oldu ama kurtlar sofrası ona maalesef bu acı sonu hazırladı.





"Tahliye edilemedi"

Engür Kalender, Şişli Kuştepe’deki bu apartman dairesine binayı yapan müteahhit tarafından 8 sene önce yerleştirilmişti. Kalender bu müteahhite yüklü bir para da ödemişti. Ancak o müteahhit iskan alamayınca ortalardan kayboldu. Babasını ve ağabeyini kaybeden Kalender, astım hastalığına yakalanmış ve sesini kaybetme noktasına da gelmişti. Bir de erkeklerin kendisinden istekleri yüzünden sahne hayatını bırakınca, babasından kalan maaşla geçinmeye başladığı için bu evden başka gidecek yeri yoktu. Annesi ile birlikte o evde yaşayan Kalender, yıllarca kira vermeden oturdu ve bu çöp evden de tahliye edilemedi.

"Ölü kedi yavruları"

Ev, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak temizlendi. 2 kamyon çöp çıkan evin içinde ne su, ne elektrik, ne de doğalgaz vardı. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkarılmış ve çöpe atılmıştı. Ancak evden 10'a yakın kedi ölüsünün çıktığı ve kedilerin ilaçlama nedeni ile öldüğü de komşuları tarafından iddia ediliyor.

Kalender’in annesi gündüzleri sokaklara bırakılan kedi mamalarını topluyormuş ve kedilere o şekilde bakıyorlarmış ve iddialara göre kediler kapı açıldığında saklanmış ve hayattaymış. İlaçlama yapılınca da bazıları camdan çıkmış ama çıkamayanlar ölü olarak bulunmuş. Kalender ise görgü tanıklarının anlattığına göre sadece geceleri evden dışarı çıkıyormuş ve sokak kedilerini toplayıp evine getiriyormuş.





"Gülben Ergen kitledi"

Gülben Ergen’in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde beklediğini söyleyen Engür Kalender, “Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor” diyordu. Çıkan haberlerden sonra durumu öğrenen yeğeni, halası Kalender’le babaannesi olan Kalender’in annesini kendi evine götürdü.

Evde televizyonu açan yeğeni, ”Televizyonu kapat, oradan beni görüyorlar, bu halimi görmesinler” diyerek yüzünü bir mendille kapatan halası ile karşılaşınca çok üzülmüştü. Sürekli taciz ve çıplaklıkla ilgili konuşan halası Kalender’i bir psikiyatriye götüren yeğeni, acı gerçekle karşılaştı. Kariyerinin başında çok zeki ve duruşunun sağlam olduğunu bildiğim Engür Kalender’e, şizofreni teşhisi konuldu ve özel hastanede Psikiyatri Polikliniği’ne yatırıldı. Ancak yeğenin, günlüğü 2 bin 250 TL olan bu hastanenin masraflarını karşılayacak fazla gücü yok.