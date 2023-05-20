Enis Arıkan, Ezgi Mola ile nikahtan kareleri paylaştı: Tek hayalim.. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın nikahın beyaz takım elbisesi ile olan karelerini paylaşarak nispet yapan Enis Arıkan, bu kez romantik bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Oyuncu Enis Arıkan, 'Camdaki Kız' dizisindeki Muzo karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimler, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Zaman zaman esprili paylaşımlar da yapan Arıkan, son olarak yakın arkadaşı oyuncu Ezgi Mola'nın nikah töreninden bir kareyi hayranlarının beğenisine sundu.

Mola'ya nispet

Törene beyaz takım elbisesiyle katılan Arıkan, "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" notunu düştü.

Başarılı oyuncu, nikahtan yeni kareleri paylaştı.

"Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş"

Mola ile samimi karelerine yer veren Arıkan, bu kez ise romantik bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:

"Tek hayalim senin önüne geçmekti. Ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş."