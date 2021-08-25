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Enis Arıkan koronavirüse yakalandı
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle çok ses getiren ünlü oyuncu Enis Arıkan koronavirüse yakalandığını açıkladı
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 21:25
Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye rolüne hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Ezgi Mola’nın koronaya yakalanmasının ardından bütün yakın arkadaşları, panik oldu ve test yaptırmaya koştu.
KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI
Mola'nın ardından yakın dostu olan ünlü oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
"ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ DÜNYA GÜZELİ KORONA OLDU"
Arıkan sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu :(" notuyla kötü haberi duyurdu.