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    Enis Arıkan koronavirüse yakalandı

    Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle çok ses getiren ünlü oyuncu Enis Arıkan koronavirüse yakalandığını açıkladı
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 21:25
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    Enis Arıkan koronavirüse yakalandı

    Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye rolüne hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

    Ezgi Mola’nın koronaya yakalanmasının ardından bütün yakın arkadaşları, panik oldu ve test yaptırmaya koştu.

    KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI

    Mola'nın ardından yakın dostu olan ünlü oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    "ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ DÜNYA GÜZELİ KORONA OLDU"

    Arıkan sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu :(" notuyla kötü haberi duyurdu.

    Enis Arıkan koronavirüse yakalandı #1

    Enis Arıkan koronavirüse yakalandı #2

    Enis Arıkan koronavirüse yakalandı #3

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