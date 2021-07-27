Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye

Son olarak kendisine gelen bir hediyeye şaşıran Enis Arıkan, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Yeni sezonun sevilen dizilerinden 'Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren ve oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Enis Arıkan, yine takipçilerini eğlendirdi.

ÇOK ŞAŞIRDI

Gittiği bir mekanda kendisine şampanya patlatılan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, bu duruma hayli şaşırdı. Arıkan, bu şaşkınlığını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"MUTLU OLDUM"

Paylaşımına "Biri bana yan masadan şampanya patlattı. Adı Merve'ymiş. Merve kesene bereket. Bana değer miydi bilmiyorum, ama çok mutlu oldum." mesajını yazan oyuncu, yine herkesi güldürmeyi başardı.