Enis Arıkan'ın kombini Ezgi Mola'nın düğününe damga vurdu! Gören şaşırdı kaldı Ezgi Mola'nın düğününe katılan ve nikah şahidi olan Enis Arıkan, esprili bir paylaşımda bulunarak, "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, uzun zamandır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile nikah masasına oturdu.

Dün akşam Beşiktaş'ta evlenen çift, sade bir tören düzenledi. Çiftin düğün törenine sayılı davetli katıldı.

Ezgi Mola'nın nikah şahidi yakın dostu Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın nikah şahidi ise Sinan Engin oldu.

Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan ise giydiği takımla düğüne ve geceye de damga vurdu.

Ezgi'ye inat beyaz takım giydi

Nikah töreni için beyaz bir takım elbise giymeyi tercih eden Enis Arıkan, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

"Gelini gölgede bırakmak için.."

Gönderisine esprili bir not düşen Arıkan, "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" ifadeleriyle takipçilerini güldürdü.

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Enis Arıkan'a, "İşte gerçek arkadaş...", "Utanmasa duvak da takacakmış" ve "Nasıl bir kıskançlıktır bu?" yorumları yapıldı.