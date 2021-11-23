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    Ercan Turgut hayatını kaybetti

    Ünlü sanatçının ölüm haberi, Semiha Yankı tarafından duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:06
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    Ercan Turgut hayatını kaybetti

    Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut'tan, kötü haber geldi. Turgut, bugün hayatını kaybetti.

    Kötü haberi Semiha Yankı, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

    "OLMADI BE ERCAN"

    "Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh"

    Ercan Turgut hayatını kaybetti #1

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