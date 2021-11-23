Ercan Turgut hayatını kaybetti

Ünlü sanatçının ölüm haberi, Semiha Yankı tarafından duyuruldu.

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut'tan, kötü haber geldi. Turgut, bugün hayatını kaybetti.

Kötü haberi Semiha Yankı, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"OLMADI BE ERCAN"

"Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh"