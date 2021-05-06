Erçel kardeşlerin çocukluk fotoğrafı

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gamze Erçel, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel ile olan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.

ÜNLÜ KARDEŞLER

Gamze Erçel'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Instagram'da 21.2 milyon takipçisi olan oyuncu Hande Erçel ve 3,8 milyon kişinin takip ettiği ablası Gamze Erçel, Türkiye'nin en ünlü kardeşleri arasında yerini alıyor.