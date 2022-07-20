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Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu, babası Bahattin Beşikçioğlu'nu kaybetti.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 14:01
- Güncelleme : 20.07.2022 - 14:06
Behzat Ç. isimli diziyle milyonlarca kitleye ulaşan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu’ndan acı haber geldi.
Bahattin Beşikçioğlu, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir'de hastanede tedavi görüyordu.
Beşikçioğlu, dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
Urla'ya defnedilecek
Bahattin Beşikçioğlu, tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bahattin Beşikçiolu’nun cenaze namazı Urla’da cuma günü kılındıktan sonra, aynı ilçede bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.