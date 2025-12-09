Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin galada! Son hali sosyal medyada gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin dikkat çekmeye devam ediyor.

Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu, dün akşam gerçekleşen bir film galasına katıldı.

TAM NOT

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in rol aldığı "Bize Bi’şey Olmaz" dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de tam not aldı.

"TORPİLLİ DEĞİLİM"

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini dile getiren Derin Beşikçioğlu; torpilli deninmesinden rahatsız. Beşikçioğlu, "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" demişti.