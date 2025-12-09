Abone ol: Google News

Fenomen yapımlardan Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şimdi de kızı Derin Beşikçioğlu ile gündeme geldi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 13:51
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin galada! Son hali sosyal medyada gündem oldu
  • Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin, bir film galasında dikkat çekti.
  • "Bize Bi’şey Olmaz" dizisinde rol alacak olan Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle alkış topladı.
  • Fransa'da eğitim gören Derin, babasının desteğiyle sektörde anılmak istemiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin dikkat çekmeye devam ediyor.

Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu, dün akşam gerçekleşen bir film galasına katıldı.

TAM NOT

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in rol aldığı "Bize Bi’şey Olmaz" dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de tam not aldı.

"TORPİLLİ DEĞİLİM"

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini dile getiren Derin Beşikçioğlu; torpilli deninmesinden rahatsız. Beşikçioğlu, "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" demişti.

