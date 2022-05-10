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    Erdal Özyağcılar'ın makyaj çantası var

    Erdal Özyağcılar, setlerde yapılan makyaj sonrası cildini nasıl temizlediğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:34
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    Erdal Özyağcılar'ın makyaj çantası var

    Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, çekimler dolayısı ile yaptığı makyajlar hakkında konuştu.

    Cildine iyi baktığını söyleyen Erdal Özyağcılar, cilt temizliği için kullandığı ürünler tek tek açıkladı.

    "Çantam var"

    Sabah'a röportaj veren Özyağcılar, "Benim bir makyaj silme çantam var aklınız durur.

    "Yüzüm ve bedenimle para kaznaıyorum"

    Makyaj öncesi kremim, makyaj sonrası kremim var. Sodalı spreylerim... Yüzüm ile bedenim ile para kazanıyorum, sermaye bu ağabeyciğim" karşılığını verdi.

    Erdal Özyağcılar ın makyaj çantası var #1

    Erdal Özyağcılar ın makyaj çantası var #2


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