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    Erdem Baş baba oldu

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Seksenler' dizisiyle adından söz ettiren Erdem Baş, baba olma sevincini yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:10
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    Erdem Baş baba oldu

    Erdem Baş, 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

    44 yaşındaki Erdem Baş ile Selvet Su Deniz, kızları Vera'ya kavuştu. Ünlü oyuncu, en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kızını kucağına aldığı videoya şu notu düştü:

    İlk karşılaşma

    "İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum."

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