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    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı

    ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, kendine aldığı yeni aracını Türk takipçilerine gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 07:53
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    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı

    "Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" dizisinde rol alan Erdem Baş, Aemrika övgü videolarına devam ediyor.

    Baş, Green Card çekilişini kazandıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınmıştı. Ailesiyle birlikte New Jersey'de yaşamaya başlayan Erdem Baş, sosyal medya hesabından Amerika’daki yaşamına dair kesitler paylaşıyor.

    Ünlü oyuncu son olarak ABD'de satın aldığı cipi tanıttığı ve fiyatını açıkladığı videoyla dikkat çekti.

    "Araba temel ihtiyaç"

    YouTube kanalında son paylaştığı videoyla satın aldığı aracı anlatan 44 yaşındaki oyuncu, "Burada araba temel bir ihtiyaç, koca bir kıta ve otobüsle bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla burada ilk önce çözülecek ihtiyaçlardan biri araba. 2. el fiyatları eskiye göre burada da biraz artmış" dedi.

    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı #1

    Lüks bir Alman markasına ait, 2009 model bir cip satın aldığını söyleyen Baş yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

    "Umarım fazla linç yemem."

    "ABD'ye taşınmadan önce, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de kullandığım yerli marka otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım, bir kaç ay sonra aracın fiyatının 2 katına çıktığını öğrendim. Burada satın aldığım araç ise 10 bin dolar civarındaydı fiyatları internette. Ben biraz daha uyguna buldum. Burada Alman arabaları yedek parçası pahalı olduğu çok tercih edilmiyor ama ben keseme uygun olsun diye 2. el araba aldım. Benim için beni bir yerden bir yere götürmesi önemli olan bana fazla bile ayağımızı yerden kesiyor. Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem.

    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı #2

    "Türkiye'de binemedim"

    105 bin milde aldım yani 170 bin kilometrede aldım aracı ve fiyatı vergisiyle birlikte toplam 7500 dolar. 2009 model, 13 yaşında full bir Porsche araç ama çok iyi bakmışlar. Ben Türkiye'de sattığım otomobilin fiyatına burada bu aracı aldım. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir jeepe binmek gibi bir şansım olmamıştı. Burada bunu kolay bir şekilde alabildik."

    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı #3


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