ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş’ın paylaşımı olay oldu.

Ekranların uzun soluklu ve sevilen dizilerinde yer alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New Jersey’de yaşamaya başladığını açıklayan ünlü oyuncu TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Amerika’da cep telefonu satın alma sürecinden bahsetti.

Tiyatro yapacak

Amerika’da oyuncu arkadaşlarıyla beraber şirket kuran ve Türklerin yoğunlukta olduğu New Jersey’de yaşamaya başlayan Baş, tiyatro gösterilerine başlayacağını duyurdu.

Erdem Baş’ın Iphone paylaşımı VİDEO



Amerika'da telefon almak

Amerika’da yaşam etiketiyle yaptığı paylaşımda Baş, Iphone 13 Pro Max cep telefonu aldığını açıklayarak gönderisine “Türkiye fiyatları nedir?” notunu ekledi.

Amerika’da yaşama dair merak edilen soruları cevaplayan Baş, “Amerika’da kendime bir telefon almak için bir operatöre gittim. Operatöre 45 dolar ödeyerek unlimited bir telefon hattı satın alıyorsunuz. Bu hat limitsiz konuşma, limitsiz SMS ve limitsiz internet paketlerini kapsıyor. Amerika’da 45 dolar operatöre, 12 dolar da telefona vererek Iphone 13 Pro Max 256 GB telefona sahip oldum. Bu.” açıklamasını yaptı.