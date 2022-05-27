Erdem Baş'ın yeni işi

ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş yeni işini duyurdu.

Ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz haftalarda ABD'de taşındığını ve ailesiyle birlikte yaşamını orada sürdüreceğini duyurmuştu. ABD'deki yeni hayatından sık sık paylaşımlar yapan Baş, yeni işini de açıkladı.

Aynı mesleğe devam

Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Intagram'dan içerikler paylaşıyor. Erdem Baş, ABD'ye gider gitmez ise yeni işi için kolları sıvadı. Baş, ABD'de oyunculuk dışında bir iş yapmayacağını ve kendi mesleğini devam ettireceğini söyledi.

Eğitim de verecek

ABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal meyda hesabından yeni hayatını ve işini anlatan Erdem Baş, "ABD'de Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz" dedi.