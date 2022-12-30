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    Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'e 250 bin lira tazminat ödeyecek

    Şarkıcı Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik'in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı.
    • 30.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:31
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    Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'e 250 bin lira tazminat ödeyecek

    Şarkıcı Gülben Ergen ile gazeteci Erhan Çelik arasındaki tazminat davası son buldu..

    Gazeteci Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 liralık tazminat davası açtı.

    Davaya karşılık Gülben Ergen, avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.

    Gülben Ergen'e 250 bin lira tazminat ödeyecek

    Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu, bu nedenle davalarının kabulünü talep etti.

    Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatının reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon liralık tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen e 250 bin lira tazminat ödeyecek #1


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