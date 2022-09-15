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    Erkan Kolçak Köstendil futbolu bıraktı

    Oyunculuk ve futbolculuk kariyerini birlikte yürüten Erkan Kolçak Köstendil, futbolu bıraktığını açıkladı.
    • 15.09.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:43
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    Erkan Kolçak Köstendil futbolu bıraktı

    Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, meslek kariyerine ilk olarak kalecilik yaparak başladı.

    Ardından oyunculuğa yönelen Köstendil, futbol tutkusundan hiç vazgeçmedi.

    Bursaspor altyapısında kalecilik yapmaya başlayan yetenekli oyuncu, geçtiğimiz yıl Hollanda Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

    Yeni projesi hakkında bilgi verdi

    Oyunculuk ve futbolculuk kariyerini birlikte yürüten Köstendil, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya yerleşti.

    Ailesi ile birlikte bir AVM'de görüntülenen Erkan Kolçak Köstendil, yeni projesi hakkında detaylar verdi.

    Erkan Kolçak Köstendil futbolu bıraktı #1

    "Oğlum setlere geliyor ve benden daha çok meraklı"

    Köstendil, "Yeni filmimiz 'Tamirhane'nin çekimleri bitti. 11 Kasım'da vizyona girecek. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Güzel bir kara komedi oldu. Oğlum Marsel setlere geliyor ve benden daha çok meraklı. Şimdiden koltuğu ona devredebilirim." dedi.

    "Bu sene futbolu bırakıyorum"

    Ünlü oyuncu, "Futbola da çok meraklı. Ben de bu sene futbolu bırakıyorum. Hollanda'ya gidip geliyoruz. Orada da 9 bölümlük büyük bir projem olacak." açıklamasında da bulunarak futbolu bıraktığını söyledi.

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    Erkan Kolçak Köstendil futbolu bıraktı #3


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