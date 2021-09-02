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    Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda'ya transfer oldu

    Kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transferi resmiyet kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 08:43
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    Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda'ya transfer oldu

    Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, dün Hollanda Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

    ANTRENMANLARA BAŞLADI

    Gençliğinde kaleci olma hayali olan başarılı oyuncu, kulüple sözleşmeyi imzalayıp, hemen antrenmanlara çıkmaya başladı.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazarak, kulüp başkanı Orhan Aslan’a, ekibe ve menajere teşekkür etti.

    ARTIK YEŞİL SAHALARDA

    Başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasından sonra eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.

    Erkan Kolçak Köstendil'in, yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.

    Ünlü oyuncu, yedek kalecinin son şansını anlatan, kendisinin yazdığı '12 Numaralı Adam' adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla büyük ilgi görmüştü.

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