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    Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti

    'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, Cihangir'de sokak müzisyenleriyle birlikte şarkı söyledi. O anlar kamerada.
    • 16.10.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 14:37
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    Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti

    Yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil, aynı zamanda profesyonel anlamda futbolculuk da yaptı.

    İlk olarak Bursaspor altyapısında kalecilik yapmaya başlayan Köstendil, geçtiğimiz yıl Hollanda Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

    Yeni proje için Türkiye'ye döndü

    Oyunculuk ve futbolculuk kariyerini birlikte yürüten başarılı oyuncu, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya yerleşti.

    Burada uzun süre futbol kariyerini sürdüren Köstendil, daha sonra futbolu bırakarak yeni filmi için Türkiye'ye döndü.

    Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti #1

    Sokak müzisyenlerine eşlik etti

    Geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülenen genç oyuncu, karşılaştığı sokak müzisyenlerinin yanına giderek eşlik etti.

    Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti VİDEO

    O anlar kamerada

    Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' şarkısını söyleyen Köstendil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sosyal medyada paylaşlan görüntüler kısa sürede yayılırken, Köstendil'in şarkı söylediği anlar beğenilmedi.

    Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti #2


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