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- Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti
Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti
- 16.10.2022 - 14:35
- Güncelleme : 16.10.2022 - 14:37
Yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil, aynı zamanda profesyonel anlamda futbolculuk da yaptı.
İlk olarak Bursaspor altyapısında kalecilik yapmaya başlayan Köstendil, geçtiğimiz yıl Hollanda Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Yeni proje için Türkiye'ye döndü
Oyunculuk ve futbolculuk kariyerini birlikte yürüten başarılı oyuncu, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya yerleşti.
Burada uzun süre futbol kariyerini sürdüren Köstendil, daha sonra futbolu bırakarak yeni filmi için Türkiye'ye döndü.
Sokak müzisyenlerine eşlik etti
Geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülenen genç oyuncu, karşılaştığı sokak müzisyenlerinin yanına giderek eşlik etti.
Erkan Kolçak Köstendil sokak müzisyenlerine eşlik etti VİDEO
O anlar kamerada
Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' şarkısını söyleyen Köstendil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşlan görüntüler kısa sürede yayılırken, Köstendil'in şarkı söylediği anlar beğenilmedi.