Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'dan çocuklu poz

Oyuncu yakın arkadaşlar Erkan Kolçak Köstendil ve Ali atay yine bir araya geldi.

Çukur'da hayat verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz temmuz ayında baba olmuştu. Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile evli olan Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı baba-oğul pozunda Erkan Kolçak Köstendil'e yakın arkadaşı Ali Atay ile oğlu Fikret Ali de eşlik etti.

Köstendil ile oğlu Marsel ve Ali Atay ile oğlu Fikret Ali bir aracın içinde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"KAPTAN SAĞLAM KAFALAR RAHAT"

Köstendil, Fikret Ali’nin direksiyon tuttuğu karenin altına esprili bir şekilde “Kaptan sağlam, kafalar rahat” notunu yazdı.