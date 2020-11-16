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Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı

Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le poz verdi.