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- Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı
Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le poz verdi.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 08:09
- Güncelleme : 16.11.2020 - 09:23
Çukur'da hayat verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla takipçilerinin gönlünü fethetti.
ÇOK BEĞENİLDİ
Meslektaşı Cansu Tosun’la iki yıl önce evlenen ve oğlu Marsel’i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken “Maşallah” ve “Nazar değmesin” yorumları yapıldı.