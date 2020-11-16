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    Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı

    Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 08:09
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:23
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    Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı

    Çukur'da hayat verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla takipçilerinin gönlünü fethetti.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Meslektaşı Cansu Tosun’la iki yıl önce evlenen ve oğlu Marsel’i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken “Maşallah” ve “Nazar değmesin” yorumları yapıldı.

    Erkan Kolçak Köstendil den aile fotoğrafı #1

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